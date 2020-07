Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta015/03.07.2020/12:00) - Die Hauptversammlung der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien (die "Gesellschaft") hat am 29. Mai 2020 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 2.913.084,00 um bis zu EUR 1.456.542,00 durch Ausgabe von bis zu 1.456.542 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie (nachfolgend die "Neuen Aktien") beschlossen.



Der Vorstand hat am 03. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingungen für die Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt. Der Bezugspreis der Neuen Aktien wurde auf EUR 1,04 festgesetzt. Die Bezugsfrist beginnt am 8. Juli 2020 um 0:00 Uhr und endet am 21. Juli 2020 um 24:00 MESZ.



Oliver Olbrich, Vorstand



Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.



Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com



ISIN(s): DE0007454902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



