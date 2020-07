Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

London (pts017/03.07.2020/12:25) - Der zweifache Formel-1-Weltmeister wird neuer Markenbotschafter für die weltweite Kampagne von Unibet zum Thema Responsible Gaming. Der Fokus der Kampagne richtet sich auf die Botschaften "Behalte die Kontrolle" und "Spielen mit Verantwortung". Unibet setzt somit als einer der ersten internationalen Wettanbieter mit einer groß angelegten Kampagne auf das Thema Responsible Gaming in Deutschland und Österreich. "Verantwortungsbewusstes Spielen ist ein sehr wichtiger globaler Trend. In meiner Rolle als Unibet-Markenbotschafter möchte ich Unibet-Kunden unterstützen, indem ich sie für verschiedene Responsible Gaming-Tools bei Unibet sensibilisiere", sagt Mika Häkkinen zur neuen Kampagne. Zum Start der neuen Kampagne produzierte Unibet einen neuen TV-Spot, in dem Häkkinen über sein berühmtestes Überholmanöver gegen Michael Schumacher beim Großen Preis von Belgien im Jahr 2000 spricht. Für viele Formel 1-Fans ist es bis heute eines der besten Überholmanöver der F1-Geschichte. "In der Formel 1 muss man immer an die Grenzen gehen, aber der Fahrer muss seine Grenzen auch gut kennen. Man muss wissen, wann das Risiko zu hoch wird und immer die Kontrolle behalten. Gleiches gilt für das Glücksspiel. Ich möchte Kunden nachvollziehbare Geschichten über Entscheidungsfindung und Risikoanalyse in Stresssituationen erzählen. Ich für meinen Teil hoffe, dass dieses Know-how die Menschen unterstützt, auch verantwortungsbewusst zu wetten", beschreibt Häkkinen seine Position bei Unibet. Ein beliebter F1-Weltmeister mit globaler Reichweite Unibet war in seiner gesamten Unternehmensgeschichte immer ein starker Verfechter für verantwortungsbewusstes Glücksspiels. Die neue TV-Kampagne setzt dabei auch einen neuen Meilenstein in Deutschland und Österreich. "Wir bei Unibet sind der festen Überzeugung, dass langfristige Kundenbeziehungen auf einem gesunden Spielverhalten beruhen müssen. Um dies sicherzustellen, möchten wir unseren Kunden neben aktuellen Informationen und einem guten Support, auch die branchenweit besten Responsible Gaming-Tools anbieten. Risikobewusstsein und verantwortungsvolles Wetten sind Teil der Grund-DNA von Unibet und unsere internationalen Unibet-Experten wie Mika Häkkinen, Magnus Carlsen oder auch Michael Laudrup spielen bei der Kommunikation dabei eine sehr wichtige Rolle", so Martin Beranek, General Manager DACH bei der Kindred Group. Unibet arbeitet seit einigen Jahren mit Häkkinen international zusammen, jedoch ist es die erste gemeinsame Zusammenarbeit auch in puncto Responsible Gaming am deutschen und österreichischen Markt. "Während seiner Karriere war Mika dafür bekannt, dass er an alle Themen immer sehr analytisch heran ging. Dies betraf seine körperliche und geistige Vorbereitung, sein Wissen über die Autos, Strecken und Konkurrenten sowie seine Entscheidungen während der Rennen. Er wollte immer alle verfügbaren Informationen zur Verfügung haben, bevor er eine Entscheidung traf. Dies ist auch genau der Ansatz von Unibet und dies möchten wir auch unserem Kunden anbieten. Responsible Gaming ist diesbezüglich für uns ein enorm wichtiger Bestandteil dieses Kundenerlebnis", so Beranek weiter. Die Responsible Gaming-Tools von Unibet helfen Kunden unter anderem dabei, ihr Spielerprofil zu erkennen, ihre Risiken und Ausgaben zu kontrollieren und ihre Wettaktivitäten bei Bedarf einzuschränken. Martin Beranek bringt die Aktivitäten von Unibet auf den Punkt: "Durch die Erstellung eines digitalen Fußabdrucks über das Verhalten unserer Kunden, können wir problematische Glücksspielaktivitäten früh erkennen, überwachen und eingreifen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus einer sicheren Glücksspielumgebung." Den aktuellen TV-Spot von Unibet finden Sie unter: https://vimeo.com/434022663 Über Unibet Unibet ist Teil der Kindred Group, eines der weltweit führenden Online-Glücksspielunternehmen mit Geschäftsbeziehungen in Europa und Australien. Die Kindred Group bietet mehr als 25 Millionen Kunden mit elf Marken, darunter auch Unibet, eine großartige Form der Unterhaltung in einem sicheren, fairen und nachhaltigen Umfeld. Das vielfältige Angebot auf Unibet umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. Responsible Gaming ist seit der Unibet-Gründung 1997 ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur und Unibet ermöglicht allen Kunden die Kontrolle über ihr Glücksspielverhalten über ein breites Portfolio an Responsible Gaming-Tools. Ein Übersicht über verschiedene Kindred RG-Tools finden Sie unter: https://www.kindredgroup.com/sustainability/responsible-Gaming/ (Ende) Aussender: Kindred London Ltd. Ansprechpartner: Martin Beranek E-Mail: martin.beranek@kindredgroup.com Website: www.kindredgroup.com/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200703017

