Northern Data (WKN: A0SMU8) zieht seinen nächsten "Blue-Chip-Kunden" an Land. Zudem sichert sich die japanische SBI Crypto ein dickes Aktienpaket am HPC-Rechenzentren-Betreiber. Die "NB2"-Aktie profitiert und steigt heute +6,65% auf 80,20 Euro. Der nächste Blue-Chip-Kunde ist ein vom Northern Data-Großaktionär Block.One finanzierter, sogenannter Bitcoin-Miner, der ein Startvolumen von 180 MW und eine Upsize-Option auf 300 MW in der Texas-Anlage zeichnet. Diese ist laut Unternehmensupdate vom Juni ...

