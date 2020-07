Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Politik der Zentralbank seit der Finanzkrise war bereits ein beispielloses Maß an Intervention an den Finanzmärkten, doch sollte die Zinskurvenkontrolle tatsächlich kommen, wäre das nochmal eine Steigerung, so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...