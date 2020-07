London (www.anleihencheck.de) - Es ist recht einfach sich bei der Verfolgung von Zinstrends nur auf die in den USA relevanten Faktoren zu konzentrieren - die US-Notenbank FED, der monatliche Arbeitsmarktbericht usw., so Kevin Flanagan, Head of Fixed Income Strategy, WisdomTree Europe.Es habe jedoch einige interessante Entwicklungen in Europa gegeben, die in den Marktkommentaren weitgehend ignoriert worden seien und die mich dazu gebracht hätten, global zu denken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...