Die börsenseitigen Ölpreise geben am Freitag leicht. Die Heizölpreise stehen zunächst noch unter dem Einfluss der steigenden Notierungen von Donnerstagnachmittag und klettern geringfügig. Kunden in der DACH-Region müssen sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis mit Aufschlägen von rund 0,2 Cent je Liter rechnen. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt vergleichsweise schwach, so dass sich die Lieferfristen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...