Airbus spekuliert auf Staatshilfen von der Bundesregierung, um möglicherweise nicht die angekündigten 5.100 Mitarbeiter hierzulande zu entlassen, sondern weniger. Das deutet Airbus-Chef Faury in einem Spiegel-Interview an. Doch der Aktienkurs des europäischen Flugzeugbauers dümpelt aktuell auf gedrücktem Niveau. Charttechnisch könnte es nun spannend werden.Airbus geht davon aus, dass mit Unterstützung der Bundesregierung 2.000 weniger Stellen in Deutschland gestrichen werden könnten als bisher geplant. ...

