Köln (ots) - Köln, 3. Juli 2020. Besondere Konzerte im Corona-Sommer 2020. Nicht nur nah dran, sondern auch hoch hinaus: COSMO, das Global Pop-Radio des WDR, sendet an vier Freitagen im Juli live "Über den Dächern mit...": exklusive Konzerte unter anderem mit Gentleman, Mariama und Bukahara. Im Rahmen seines Musikmagazins Soundcheck (Fr 17-20 Uhr) lädt COSMO Musiker*innen, Moderator*innen und DJs auf die Dachterrasse eines Kölner Hostels ein. Auch COSMO-Hörer*innen können in sommerlicher Atmosphäre ihren Lieblings-Global Pop-Artist erleben.Den Auftakt am 10. Juli macht Bukahara, hierzulande die erfolgreichste und originellste Neo Folk-Band.Tickets werden in der COSMO-Frühsendung verschenktDie Karten für die Dachkonzerte kann man nicht kaufen, sie gibt es nur in COSMO. Jeden Montag und Mittwoch im Juli werden in der Frühsendung mit Evren Zahirovic und Sebastian Filipowski die Plätze vergeben. Corona macht ein besonderes Konzerterlebnis möglich: Die Bands spielen jeweils exklusiv für eine Handvoll Fans.Großartige LocationCOSMO-Musikchef Francis Gay: "Nach Monaten der virtuellen Kommunikation freuen wir uns sehr, den Artists wieder persönlich zu begegnen, sie zu interviewen und ihnen mit feinster Ton- und Bildtechnik eine Plattform zu bieten. Diese Dachterrasse ist großartig und vor allem die Idee, dort einen Hauch Musiksommer zu erleben."Gentleman präsentiert seine neue SingleDer Reggae-Superstar Gentleman kommt am 24. Juli mit seiner Band und wird auch seine neue Single "Ahoi" performen, die sein erstes deutschsprachiges Album einleitet. Bereits am 17. Juli stellt Singer / Songwriterin Mariama ("No Way") eine einzigartige weibliche Combo zusammen und spricht über die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland.Highlights der Konzerte werden jeweils in der darauffolgenden Woche auf den Social-Media-Kanälen von COSMO zu sehen sein:Youtube: www.youtube.com/user/funkhauseuropabremenFacebook: www.facebook.com/cosmoard/Instagram: www.instagram.com/cosmo_ardFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4642029