Das Cytodyn-Forum machte in den vergangenen Tagen seinem Namen "CytoDyn $CYDY mit Blockbuster Potential WKN: A0YHA5" alle Ehre. Es entwickelte sich zu einem der meistbesuchten Foren auf unseren wallstreet:online-Seiten. Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens aus den USA zog am vergangenen Donnerstag plötzlich bei 4,40 Euro an und erreichte am Dienstag das 52-Wochen-Hoch von 8,95 Euro, bevor schlagartig ...

