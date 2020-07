Wien (www.anleihencheck.de) - thyssenkrupp elevator platzierte im Rahmen des Finanzierungspakets für das geplante LBO eine rund EUR 4 Mrd. (Äquivalent) Emission, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Anleihe sei in fünf Tranchen, unterschiedlichen Kapitalrängen (Secured (erw. B1/B/B+)/ Unsecured (erw. Caa1/CCC/CCC+)), Kuponarten (Fixed/FRN), Währungen (EUR/USD) und durch drei Emittenten (Vertical Midco GmbH, Vertical Holdco GmbH, Vertical US Newco Inc) begeben worden. Mit einer Laufzeit von 7J für die drei Secured und 8J für die zwei Unsecured Tranchen sei das mittlere Duration Segment adressiert worden, mit jeweiligen Call-Optionen nach drei (Fixed) bzw. einem Jahr (FRN). Die Emissionsrenditen der Fix Kupon Tranchen hätten zwischen 4,375% bis 7,625% gelegen und nach Zugeständnissen bei den Covenants (u.a. bezüglich Restricted Payments und EBITDA Berechnung) reduziert werden können. (News vom 02.07.2020) (03.07.2020/alc/n/a) ...

