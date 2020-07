=== M O N T A G, 6. Juli 2020 *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni - GB/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (bis 10.7.), London D I E N S T A G, 7. Juli 2020 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 27. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni 10:00 DE/Takkt AG, Online-HV 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 11:00 DE/LBBW Research, PG (via Webkonferenz) zum "Kapitalmarkt Update" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 750 Mio EUR 14:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV 16:00 DE/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Leitung der Sitzung des VN-Sicherheitsrates (per Videokonferenz) 19:00 US/Fed, Rede (via Webcast) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung des Exchequer Club 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 8. Juli 2020 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Daimler AG, Online-HV 10:00 DE/secunet Security Networks AG, Online-HV 10:00 DE/Grammer AG, Online-HV 10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV 10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Bundeskanzlerin Merkel stellt Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor, Brüssel *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 9. Juli 2020 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai *** 10:00 DE/Siemens AG, ao HV (virtuell) 10:00 DE/Fielmann AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zum Verfassungsschutzbericht 2019, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe, u.a. Wahl eines neuen Präsidenten der Eurogruppe 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte, Berlin *** - EU/Kommission, Sommer-Wirtschaftsprognose F R E I T A G, 10. Juli 2020 *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** - EU/Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister - SG/allgemeine Wahlen in Singapur - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Malta (Fitch) S O N N T A G, 12. Juli 2020 18:05 DE/ARD, Sommerinterview mit dem FDP-Vorsitzenden Lindner, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundespräsident Steinmeier, Berlin - PL/Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen ===

