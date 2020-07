Die ABS-Handgehäuse von Hammond eignen sich insbesondere für den Langzeiteinsatz in Anwendungen der Maschinensteuerung oder elektrischen Hubwerksteuerung, da sie besonders angenehm in der Hand liegen. Erhältlich sind aktuell sechs verschiedene Gehäusegrößen in den Farben grau oder schwarz mit Satin-Oberfläche. Die ABS-Gehäuse sind nach UL94V-0 flammhemmend, entsprechen der Schutzart IP54 und bestehen aus Ober- und Unterteil sowie einer herausnehmbaren Front- und Rückplatte, was eine einfache Modifikation ermöglicht. Optional ist eine Endplatte mit integriertem gummierten Kabelschutz und Zugentlastungsbügel ...

