Das Versicherungs-Start-up Lemonade hat ein fulminantes Debüt an der US-Börse gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 29 Dollar, gingen die Papiere bei 69,41 Dollar aus dem Handel - ein Plus von 140 Prozent. Positiver Nebeneffekt: Das IPO hat auch den AKTIONÄR-Hot-Stock DFV Deutsche Familienversicherung in deutlich höhere Kursregionen geschoben.Zum Ausgabepreis wurde Lemonade mit rund 1,6 Milliarden Dollar bewertet, zum ersten Kurs waren es schon 2,75 Milliarden Dollar, am Ende stand ein Börsenwert ...

