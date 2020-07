Die Naturkosmetik-Marke N.A.E. von Henkel startet ein E-Commerce-Pilotprojekt in Kooperation mit Amazon. Mit reduzierten Verpackungsmaterialien und optimierten Lieferkettenprozessen unterstreicht die Marke ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Die zertifizierte Naturkosmetikmarke von Henkel Beauty Care hat ein Pilotprojekt in Kooperation mit Amazon gestartet: Die vollkommen plastikfreie N.A.E. Feststücke-Box ist ab sofort in Deutschland, Italien und Frankreich erhältlich und kann exklusiv auf Amazon bestellt werden. Jede Box enthält eine feste Duschpflege und Gesichtsreinigung sowie ein festes Shampoo ...

