Mainz (ots) -Woche 28/20Samstag, 04.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 20166.20 Mysterien der GeschichteDas BernsteinzimmerUSA 20107.05 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mythen-JägerDas Nazi-Geheimnis vom ToplitzseeGroßbritannien 201422.25 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 201423.10 Mythen-JägerDie SintflutGroßbritannien 201423.55 Mythen-JägerDie Suche nach dem Heiligen KreuzDeutschland 20120.40 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 20141.25 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 20132.05 Mythen-JägerDie Suche nach der Arche NoahGroßbritannien 20122.50 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 20163.35 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 20114.20 Terra XImperium - Der Fluch des DiamantenDeutschland 2010Woche 28/20Sonntag, 05.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 20135.50 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 2012( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.45 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsDie Akte HeßDeutschland 20128.30 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsKrankenakte HitlerDeutschland 20129.15 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 20129.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.00 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.40 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201812.10 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.55 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201813.40 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201814.20 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 201815.50 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 201816.35 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 201817.20 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 201818.05 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Komplizen des Bösen1935-1939: Scheinwelt auf dem BerghofDeutschland 201722.25 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 201723.10 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 201723.50 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 20170.35 Komplizen des Bösen1944-1945: Verbrannte ErdeDeutschland 20171.20 Komplizen des Bösen1945: Das EndeDeutschland 20172.05 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 20122.50 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsDie Akte HeßDeutschland 20123.35 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsKrankenakte HitlerDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 28/20Montag, 06.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.10 Ermittler!UngesühntDeutschland 202012.40 Putin und die MafiaGroßbritannien 201913.25 Berlusconi und die MafiaFrankreich 201514.10 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201614.55 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 201815.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201516.25 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 2017( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.45 Citizen Trump - Eine amerikanische KarriereUSA 20190.30 heute journal1.00 Geheimes Russland - Moskaus UnterweltenDeutschland 20171.45 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20182.30 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 20183.15 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 20124.00 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 30/20Samstag, 18.07.Bitte Programmänderung beachten:3.00 Mordfall Martin Luther KingDie Jagd nach dem TäterGroßbritannien/Deutschland 2017"Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 33/20Dienstag, 11.08.Bitte Programmänderungen beachten:10.45 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehenDeutschland 2019"Täter im Netz: Der Fall Roberts" entfällt11.30 WISO-DokumentationEin Ex-Einbrecher packt ausWie das eigene Zuhause sicher wirdDeutschland 2020"Täter im Netz: Der Fall Lewis" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4642418