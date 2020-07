Bayer kann aktuell durchatmen und den Blick wieder verstärkt nach vorne richten. In der vergangenen Woche konnte der Pharma-Konzern mit den Klägern im Glyphosat-Streit einen Vergleich abschließen - 75 Prozent der Verfahren sollen dann damit abgeschlossen sein. Und am Mittwoch gelang es den Leverkusenern, das dafür notwendige Geld am Anleihemarkt einzusammeln. Dennoch: Risiken bleiben, da 25 Prozent der Fälle immer noch anhängig sind. Was macht die Aktie?Der Titel ist zumindest aus technischer Sicht ...

