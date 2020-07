Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat das finale Kohleausstiegsgesetz kritisiert, in dem auch neue Regelungen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) getroffen werden. Der VCI befürchtet dadurch negative Folgen für die Investitionskultur in Deutschland. Hauptkritikpunkt der Branche an dem Gesetzespaket sind die schlechteren Förderbedingungen für KWK-Anlagen. Diese sollen in Zukunft nur noch geringe Fördersätze erhalten, wenn sie modernisiert werden oder schon modernisiert sind, aber noch nicht im Dauerbetrieb laufen.

KWK-Anlagen im Bau drohen unwirtschaftlich zu werden

VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup sagte: "Ausgerechnet mit dem Kohleausstiegsgesetz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...