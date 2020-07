Obwohl es aufgrund seiner Nähe zu China eigentlich das am stärksten durch den COVID-19-Ausbruch gefährdete Land sein müsste, hat sich Taiwan dank rascher Entscheidungen und frühzeitig eingeleiteter Maßnahmen der Regierung und des hohen Standards des öffentlichen Gesundheitssystems des Inselstaates und seiner Bevölkerung zu einem Vorbild für die weltweite Bekämpfung der Pandemie entwickelt.

The management of Grand Hotel in Taipei asks its guests to help form Zero on the building's facade to celebrate no new COVID-19 cases for the sixth day in a row on May 1, 2020. (Hsu Chao-chang, CNA)