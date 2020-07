Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN LU0950674928/ WKN A1W3LH) hätten Anleger die Möglichkeit, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in große und mittelgroße Unternehmen aus fünf Industrienationen des Pazifikraumes zu investieren. Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Kernenergie, Tabak, Kraftwerkskohle, Alkohol, Glücksspiel, Waffen sowie gentechnisch veränderten Organismen seien vom Index ausgeschlossen. Die Gewichtung eines Titels sei auf maximal fünf Prozent begrenzt. ...

