Frankfurt (www.fondscheck.de) - Anders als im Vormonat fehlen derzeit die großen Trends, so die Deutsche Börse AG."Es herrscht 'Business as usual'", berichte Jan Duisberg von der ICF Bank. So seien die zuvor gesuchten Fonds mit Aktien von Gold- und Ölproduzenten kaum noch Thema. "Dabei gibt es weiter viel Bewegung beim Gold- und Ölpreis." Auch Technologie- und Biotech-Fonds seien nicht mehr ganz so gefragt - mit wenigen Ausnahmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...