The following instrument on XETRA has its last trading day on 03.07.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 03.07.2020



ISIN Name

US44919P5089 IAC InterActiveCorp

US7370101088 Portola Pharmaceuticals Inc.

DE000A254260 RIB Software SE Z.VERK.

