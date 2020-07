Berlin (ots) - In Zeiten großer Ungewissheiten sind die Einsichten visionärer DenkerInnen umso wichtiger. Die Interview-Reihe "The Next Wave with Young Sohn (https://www.youtube.com/watch?v=14-w5PL-Ycs&list=PL_AWbxrJ3mNwjKqwiUiLMxB5TBcDYCtGt&index=1)" über die Zukunft von Wirtschaft, Technologie und Innovation, bietet hierfür eine neue Plattform. Gemeinsam mit Young Sohn - Samsung Präsident & Chief Strategy Officer - teilen führende InnovatorInnen und Disrupter Einblicke und Ideen über neue bahnbrechende Technologien und die nächsten transformativen Wellen der globalen Wirtschaft.Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, ist Gast der ersten Folge (https://www.youtube.com/watch?v=aAXjRzTupOU&list=PL_AWbxrJ3mNwjKqwiUiLMxB5TBcDYCtGt&index=2). Im Gespräch mit Young Sohn teilen sie sowohl persönliche Erfahrungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie als auch unternehmerische Einblicke in die strategischen Anpassungen der beiden Weltkonzerne Samsung und Axel Springer. Neben dem globalen Wettkampf um die Bereitstellung von 5G werden auch Themen angerissen wie die schwindende Macht von digitalen Plattformen oder die Zukunftsaussichten innovativer Nachrichtenportale wie upday.In den nächsten Folgen von "The Next Wave with Young Sohn (https://www.youtube.com/watch?v=14-w5PL-Ycshttps://www.youtube.com/watch?v=14-w5PL-Ycs&list=PL_AWbxrJ3mNwjKqwiUiLMxB5TBcDYCtGt&index=1)" kommen weitere visionäre Leader unter anderem aus den Bereichen Digital Health und Tech for Good zu Wort:- Alexander Piutti, SPRK (https://www.sprk.global/main)- Armin Schmidt, German Bionic (https://www.germanbionic.com/)- Daniel Nathrath, Claire Novorol, Ada Health (https://ada.com/de/)- Julian Teicke, Wefox (https://www.wefox.de/) Die Interview-Reihe führt Young Sohn in den nächsten Wochen und Monaten ebenso nach Frankreich, Israel und die USA, wo er mit weiteren internationalen Visionären sprechen wird.Pressekontakt:Florian SchmiedlerPIABO PR GmbHflorian.schmiedler@piabo.net+49 172 1862696Original-Content von: Samsung Strategy & Innovation Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146003/4642475