Seit mehreren Wochen ist es still um Disneys Streamingdienst Disney+, was vor allem am Ende des Lockdowns liegt. Das heißt aber nicht, dass Streaming etwas von seinem Reiz verloren hat. Der Trend ist ein globales Phänomen, ein Top-Wachstumsmarkt - und Disney+ hat gute Chancen, einer der renommiertesten Player zu bleiben.Aktuell gibt es weltweit 1,19 Milliarden Menschen, die Video-on-demand nutzen. 2024 sollen es 1,4 Milliarden Dollar sein. Die Researcher von IMARC Group erwarten dann ein Marktvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...