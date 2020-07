von Max Holzer, Gastautor von Euro am Sonntag So schnell der Ölpreis im April gefallen ist, so schnell hat er sich wieder erholt - wenn auch auf niedrigerem Niveau als vor der Corona-Krise. Der Tiefpunkt für ein Fass der Sorte Brent lag im April bei 19,80 US-Dollar. Mittlerweile hat sich der Preis mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...