GoldIn dieser Handelswoche konnten die Aktienmärkte wieder zulegen, während der US-Dollar sich kaum bewegte. Der US-Dollar gewann im Wochenvergleich leicht und wertete um 0,24 % gegen den Euro auf.Gold legte in dieser Woche um 2,83 Dollar oder 0,2 % auf 1.774,31 Dollar zu. Charttechnisch bedeutender aber ist der Umstand, dass der Monatsschlusskurs für den Monat Juni mit 1.782,24 Dollar höher lag als der Monatsschlusskurs vom September 2012, welcher bei 1.772,26 Dollar lag (s. Chart). Damit hat der Goldpreis auf großer Skale ein technisch positives Faktum geschaffen, was bei nochmaligen Korrekturen deren Interpretation positiv beeinflussen wird. Bei der Frage, ob und wie weit eine Korrektur gehen könnte, fällt aber auch ein Blick auf die Seitwärtsbewegung nach dem Ausbruch über die Nackenlinie der mehrjährigen Bodenbildung ab Juni 2019. Auch hier hätte es einen neuen Test der Ausbruchsmarke bei rund 1.370 Dollar geben können. Am Ende blieb es bei einem Korrekturtief auf Wochenschlusskurs-Basis von 1.460 Dollar.

