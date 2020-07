Wochenrückblick KW 27: Wirecard sorgt für weitere Schlagzeilen, DAX nimmt die nächste wichtige Marke ins Visier

Die Märkte setzten auch in dieser Woche ihren Erholungskurs fort. Der DAX könnte nun bald sogar die 13.000-Punkte-Marke in Angriff nehmen.

Positiv wirkte sich vor allem der überraschend stark ausgefallen Juni-Arbeitsmarktbericht in den USA aus. Allerdings bleibt angesichts der steigenden Corona-Ansteckungszahlen die Frage, wie nachhaltig die Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt tatsächlich ist.

Deutschland

Borussia Dortmund rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem hohen Konzernverlust. Die BVB-Aktie notiert weiterhin klar im Abwärtstrend. Es droht ein neuer Abverkauf. Diese Kursmarken stehen jetzt im Fokus. Mehr dazu hier.

Die Luftverkehrs-Branche wurde durch die Coronavirus-Krise schwer getroffen. Der Flugzeugbauer Airbus zieht deshalb jetzt Konsequenzen und kündigte am Dienstag an, weltweit rund 15.000 Stellen abzubauen, darunter allein über 5.000 in Deutschland. Airbus gab am Dienstagabend bekannt, dass bis zum Sommer 2021 weltweit elf Prozent der Belegschaft abgebaut werden soll. Mehr dazu hier.

