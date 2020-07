Wie so viele andere Konsumgüterunternehmen befindet sich Starbucks (WKN: 884437) noch immer in einer schwierigen Phase. Der Ausbruch des Coronavirus führte zu vorübergehenden Ladenschließungen - zuerst in seinem am schnellsten wachsenden Markt, China, gefolgt von seinem größten Markt, den Vereinigten Staaten. In seinem letzten Ergebnisbericht warnte der Coffeeshop-Riese, dass die negativen finanziellen Auswirkungen der Krise im nächsten Bericht noch schlimmer ausfallen würden. Das liegt daran, dass ...

