Ohne Zweifel: TESLA (US88160R1014) macht im Moment gerade auch wegen seines boomenden Asien-, insbesondere China-Geschäfts und der hiermit einhergehenden zügigen Kapazitätserweiterung seines Werks "Giga Factory 3" in Shanghai stark von sich reden. So begeisterte der Konzern beispielsweise zuletzt mit einem Absatzanstieg seiner Modellpalette im Mai 2020, getragen vom aktuellsten Typ Tesla 3, um nicht weniger als 205 % gegenüber dem Vormonat April. Und auch ihren weitaus führenden Marktanteil aller derzeit in China zugelassenen Elektrofahrzeuge (EV's) baute Tesla damit zügig auf nunmehr bereits rd. 30 % aus.Das operative Momentum stimmt also somit ohne Frage aktuell bei Tesla, was mittelfristig bei weiter abgebauten Lockdown-Maßnahmen in den USA (wo Tesla bereits einen Marktanteil von rd. 85 % aller verkauften Elektrofahrzeuge einnimmt) auch noch zusätzlich durch ein wieder ebenso stark anziehendes USA- wie auch Europageschäft (gesamter Konzernumsatzanteil ebenfalls rd. 85 %) gestützt werden dürfte.

