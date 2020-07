Die Aktie von Fresenius (WKN: 578560) hat sich im Nachgang des Corona-Crashs wieder sehr positiv entwickelt. Unterm Strich stiegen die Anteilsscheine von ihrem Tief bei 26,52 Euro, markiert im März, auf das derzeitige Kursniveau von 45,99 Euro (02.07.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht einem starken Plus von 73,4 %. Was die Gründe für diese solide Entwicklung gewesen sind? Da mag es so einige gegeben haben: Die weiterhin stabile Dividende könnte ein Auslöser gewesen sein, genauso wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...