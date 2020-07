Wirecard (WKN: 747206) hat sich als ein gigantischer Betrugsfall entpuppt und ist inzwischen in die Insolvenz gerutscht. Der Aktienkurs war schon immer extrem volatil. Immer wenn die "Financial Times" in den letzten Jahren neue Anschuldigungen veröffentlicht hat, wurden diese durch immer wieder sehr gute Quartalszahlen in den Schatten gestellt. Selbst die Coronakrise konnte den Geschäftszahlen scheinbar nichts anhaben, bis enthüllt wurde, dass es einen Großteil der Umsätze wohl nie gegeben hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...