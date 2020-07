Value und Growth sind zwei Investmentstrategien am Kapitalmarkt. Während Value-Investoren auf unterbewertete Aktientitel setzen, versprechen sich Growth-Investoren eine höhere Rendite bei Wachstumsaktien. Die Renditen beider Investmentstile lagen dabei häufig relativ eng beieinander, jedoch hat sich in den vergangenen Jahren ein deutlicher Unterschied zugunsten der Wachstumsaktien entwickelt. Growth schlägt heute also wieder Value. Warum wieder? Na, solch eine Phase gab es vor mehr als 20 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...