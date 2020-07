TEHERAN (dpa-AFX) - Wegen des dramatischen Anstiegs der Anzahl der täglichen Corona-Toten und Neuinfektionen im Iran, hat Präsident Hassan Ruhani eine Maskenpflicht in Behörden sowie im öffentlichen Nahverkehr angeordnet. Ab Sonntag gebe es "ohne Maske keinen Service mehr im öffentlichen Dienst", sagte Ruhani am Samstag.



Die Maskenpflicht gelte auch für den öffentlichen Nahverkehr sowie überdachte Flächen von Einkaufszentren. Besonders in Bussen und U-Bahnen soll notfalls die Polizei dafür sorgen, dass die Maskenpflicht auch eingehalten werde. "Keine Maske zu tragen ist de facto eine Verletzung von Rechten anderer", sagte Ruhani nach Angaben der Webseite des Präsidialamts.



Laut Gesundheitsministerium stirbt im Iran alle 13 Minuten ein Corona-Patient; alle 33 Sekunden kommt es zu einer Neuinfektion. Binnen 24 Stunden starben zuletzt mehr als 150 Menschen an dem Virus. Die Zahl der registrierten Toten erreichte damit 11 260 und die der Infizierten 235 429. Experten und das Gesundheitsministerium fordern ein Umdenken bei den Lockerungen und plädieren für strengere Maßnahmen, um einen weiterem Anstieg der Fallzahlen zu verhindern.



Ruhani jedoch ist trotz der Kritik gegen einen Lockdown im Land. Er sei der Auffassung, dass die Corona-Krise noch länger andauere und eine längerfristige Einschränkung der Wirtschaftsaktivitäten nicht machbar sei. Die Iraner sollten nach den Worten Ruhanis ihren Lebensstil ändern und lernen, "mit dem Virus zu leben"./str/fmb/DP/men

