WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Polizei hat bislang rund 6650 Verstöße gegen die Corona-Regeln in Hessen registriert. Den größte Teil mit etwa 6100 Fällen machten dabei Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen aus, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. Die Ordnungshüter seien bei ihren Kontrollen zudem gegen Bürger vorgegangen, die der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht nachkamen, wenn das Einhalten von Hygienevorschriften missachtet wurde sowie bei Verstößen gegen angeordnete Schließungen.



Bußgelder wurden laut Ministerium erst dann verhängt, wenn bei Kontrollen im Einzelfall ein bewusster oder wiederholter, willentlicher Verstoß gegen die Pflichten festgestellt worden sei. Die Höhe der verhängte Bußgelder werde jedoch nicht zentral erfasst, da diese Zuständigkeit dezentral bei den Gesundheits- und Ordnungsämtern liege. Mittlerweile sei die Zahl der Ordnungswidrigkeiten gegen die Corona-Beschränkungen in Hessen auch wegen der Lockerungen der Abstandsregeln aber stark rückläufig./glb/DP/men

