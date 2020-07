Nach vier Jahren an der Spitze der Commerzbank hat Martin Zielke seinen Rücktritt angeboten. Bereits zum 3. August legt auch der Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Schmittmann sein Amt nieder. Am Ende wurde für beide anscheinend der Druck durch die Investoren und die schleppenden Sanierungserfolge zu groß. Damit ist der Weg für eine tiefgreifende Restrukturierung frei.CEO Zielke bot gestern dem Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats an, seinen noch bis November 2023 laufenden Vertrag ...

