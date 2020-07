Steinhoff (WKN: A14XB9), Wirecard (WKN: 747206) und NetCents Technology (WKN: A2AFTK) heißen die derzeit am stärksten diskutierten Werte in der hiesigen Spekulanten-Szene. Doch nur bei einer der drei Aktien winken seriöse Chancen für Aktionäre. NetCents-Anleger erwartet ein Scherbenhaufen Vor NetCents-Aktien hatten wir bereits zu Wochenbeginn zu Preisen von knapp 1,50 Euro gewarnt. Für den Kurs ging es in der Folgezeit wie erwartet steil abwärts. Bereits einen Tag nach unserer Warnung kostete das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...