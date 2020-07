In komplexen Microservice-Architekturen verliert selbst der Senior-Entwickler schnell die Übersicht. Um nachvollziehen zu können, welchen Weg eine einzelne Nutzeranfrage eigentlich nimmt und welche Services darin involviert sind, haben sich Tools wie Jaeger etabliert. So funktioniert das Werkzeug für "Distributed Tracing". Die Microservice-Architektur wird derzeit als Allheilmittel für fast alle Probleme in der Softwareentwicklung gehandelt. Tatsächlich löst die Aufteilung einer komplexen Anwendung in zahlreiche isolierte und unabhängige Komponenten viele Probleme, schafft aber auch neue. Schwierig wird es beispielsweise, wenn Microservices sich gegenseitig aufrufen. Abbildung 1 zeigt, wie eine einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...