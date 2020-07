FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grünen sind in den Umfragen wieder auf Vorkrisenniveau. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, können die Grünen die dritte Woche in Folge einen weiteren Punkt zulegen und kommen jetzt auf 19 Prozent. Mit Abstand stärkste Kraft bleibt die Union mit unverändert 37 Prozent, die Sozialdemokraten kommen wie in der Vorwoche auf 16 Prozent. Die AfD verharrt bei 10 Prozent, die Linke bleibt bei 8 Prozent und die FDP liegt stabil bei 6 Prozent. Die sonstigen Parteien können in dieser Woche 4 Prozent (-1) auf sich vereinen.

