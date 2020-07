Starbucks (WKN:884437) bringt endlich pflanzliches Fleisch in die US-Läden, nachdem die Produkte in anderen globalen Märkten angeboten werden. Dies folgt dem Schritt hin zu Milch auf pflanzlicher Basis und anderen Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit. Starbucks macht aufgrund von COVID-19 eine kleine Pause beim Umsatzwachstum, aber es hat nicht aufgehört, neue Produkte auf den Markt zu bringen und sich an veränderte Kundengewohnheiten anzupassen. Dies sind Eigenschaften, die dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...