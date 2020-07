* Fed-Chef Jerome Powell weiß angeblich gar nicht, was er tut* Finanzminister Scholz fabuliert von Schuldentilgung* Gold ist heute wichtiger denn je* Vermögensschutz und Vermögensaufbau* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wie ein Bundesland die Arbeit der Steuerfahndung verbessern will

Liebe Leser,



in seinem 2012 erschienenen Buch "Der Wettbewerb der Gauner" hat der Ökonom Hans-Hermann Hoppe, der einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der University of Nevada innehatte, den politischen Wettbewerb analysiert. Dabei ist er zu einem eindeutigen und überzeugenden Ergebnis gekommen: Auf dem Weg zur Macht findet eine systematische Negativauswahl statt; nur die größten Gauner schaffen es an die Spitze.



Das gleiche Prinzip scheint auch für Zentralbanker zu gelten. Auf Ex-EZB-Chef Draghi und seine Nachfolgerin, die Juristin Lagarde, muss ich wohl nicht näher eingehen. Wenn Sie die Machenschaften der EZB in den vergangenen Jahren mitverfolgt haben, wissen Sie ohnehin Bescheid.

