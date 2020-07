Die Börse hat in letzter Zeit eine wilde Zeit erlebt, und die meisten Leute haben keinen Spaß daran. So hat eine Gallup-Umfrage von Ende April 2020 in den USA ergeben, dass nur 21 % der Menschen Aktien oder Investmentfonds für die beste langfristige Investition halten. Das war der niedrigste Stand seit 2012. Das war lange bevor bekannt wurde, dass das die USA offiziell in eine Rezession eingetreten waren. Wenn du dir Sorgen machst, jetzt Aktien zu kaufen, bist du nicht allein. Aber vielleicht machst ...

