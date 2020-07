"Wenn sich hier also Gelegenheiten ergeben, uns zu verstärken, werden wir uns diese ansehen." So erklärt sich die Deutsche Bank zu Wirecard während ausnahmsweise die Schlagzeilen mal der Commerzbank gehören an diesem Wochenende. Denn dort will der Höllenhund, dass der Boss seinen Stuhl räumt. Die Deutsche Bank möchte also Reste von Wirecard, doch die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...