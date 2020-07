Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie könnte ein wirklich bitteres Opfer nach sich ziehen: Den deutschen Aktienskeptikern könnte der Bilanzskandal einen weiteren Bärendienst geleistet haben. Wieder einmal zeigt sich vermeintlich, dass die Börse und speziell Aktien einer wilden Zockerei mit unsicherem Ausgang gleicht. Auch wenn man solche Skandale trotz sorgfältiger Analyse niemals wird in Gänze verhindern können, so stecken hinter solchen großen, medialen Beispielen Einzelfälle. Die wiederum in der breiten ...

