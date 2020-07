DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" die Rahmenbedingungen für einen möglichen Transfer von Jadon Sancho festgelegt. Wie die Zeitung am Sonntag online berichtet, wurde der angebliche Interessent Manchester United vom Fußball-Bundesligisten darüber informiert, dass der 20 Jahre alte und vertraglich bis 2022 gebundene englische Nationalspieler nicht unter einer Fixsumme von 120 Millionen Euro zu haben sei.



Sancho war in dieser Saison mit 20 Toren und 20 Assists in 44 Pflichtspielen der beste BVB-Scorer. Das trug zu anhaltenden Gerüchten über einen Wechsel des Offensiv-Juwels bei, das der BVB vor drei Jahren für rund sieben Millionen Euro im Alter von 17 Jahren von Manchester City verpflichtet hatte. Laut "Ruhr Nachrichten" ist Manchester United angeblich der bislang einzige Verein, der beim Bundesliga-Zweiten wegen Sancho angefragt hat. Vereinschef Hans-Joachim Watzke hatte unlängst erklärt, dass es für Sancho "keinen Cent Corona-Rabatt" geben wird./bue/DP/men

