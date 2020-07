Ebang International, ein Unternehmen aus China, das Hardware für Bitcoin-Mining herstellt, ist an der US-Technologiebörse NASDAQ gestartet.? Ebang als zweiter Hersteller von Mining-Hardware an US-Börse gelistet? Unternehmen hat große Expansionspläne? Kein gutes Vorzeichen: Canaan-Aktie seit Börsengang im AbwärtstrendIm April dieses Jahres hatte Ebang International seine Papiere für einen Börsengang in den USA eingereicht. Seit dem 26. Juni ist das Unternehmen nun an der Technologiebörse ...

