Das Wirecard-Debakel hat für ungeahnte Turbulenzen am deutschen Finanzmarkt gesorgt. Doch während der ehemalige Börsenstar wohl nicht mehr zu retten ist, dreht die Ex-Konkurrenz auf.? Wirecard-Pleite rückt Konkurrenten in den Fokus? Wirecard-Reste für verschiedene Rivalen interessant? Europa-Geschäft und Kunden im VisierDas Drama um Wirecard deutete sich bereits vor einigen Monaten an: Immer wieder hatte die britische Zeitung "Financial Times" über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...