New York (ots/PRNewswire) - Lichter des Empire State Building mit allererstem Feuerwerk synchronisiertErstmalig in der Geschichte von New York wurden vom 72. und 103. Stock und der berühmten Aussichtserrasse, dem Observatory, im 86. Stock des Empire State Building Feuerwerke gezündet. Seine Illuminierung bedeutete eine synchrone Darstellung der einzigen Live-Komponente der Übertragung des Fernsehsenders NBC des 44. jährlichen Feuerwerks des Kaufhauses Macy's unter dem Titel July 4th Fireworks® Spectacular. Das Herz und internationale Symbol New Yorks bot damit eine einzigartige Untermalung von Frank Sinatras unsterblichem Song New York, New York.Die Music-to-Light-Show des Empire State Building wurde vom weltberühmten Lichtdesigner Marc Brickman gestaltet und sein Team bei Tactical Manoeuvre setzte sie vor klarem Nachthimmel makellos um. Der Rauch des Feuerwerks war ein Akzent der speziellen Light-Show, die jetzt auf dem YouTube-Kanal des Empire State Building verfügbar ist."Wir befinden uns im Herzen von New York, der faszinierendsten Stadt der Welt. Und an diesem 4. Juli feiern wir gemeinsam mit Macy's das Wiedererwachen der Stadt und sehen uns weiterhin als Botschafter an die Welt", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir können es nicht erwarten, auf unserem für 165 Millionen USD modernisierten Observatory wieder Besucher willkommen zu heißen. Es verfügt über Merv-13-Filter, Atmos Air sowie Außenluftventilation und schenkt damit der Raumluftqualität größte Beachtung."Das Empire State Building Observatory wird spätestens mit Phase 4 der Öffnung von New York wieder zugänglich sein. In der Zwischenzeit können Fans des Empire State Building ihre Fotos der Show in ihren sozialen Netzwerken unter EmpireStateBuilding einstellen. Ein Link zu Fotos der Veranstaltung mit Urheberrechtsverweis auf Kent Miller/Macy ist hier zu finden.Informationen zum Empire State BuildingDas Empire State Building ragt vom Fundament zur Antennenspitze 443 Meter über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als "bekanntestes Gebäude der Welt". Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als weltweit beliebtestes Reiseziel benannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects als Lieblingsgebäude Amerikas. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg und www.pinterest.com/empirestatebldg.Informationen zum Empire State Realty TrustDer Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Gebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 938.000 Quadratmetern erstreckt (Stand: 31. März 2020). Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County (Connecticut) und zwei in Westchester County (New York) sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Bereich Einzelhandel.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1200221/Empire_State__Blue_Fireworks.jpgPressekontakt:Bianca Pappas(212) 736-3100bpappas@empirestaterealtytrust.comAlexandra Chernin(212) 736-3100achernin@empirestaterealtytrust.comOriginal-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111294/4643290