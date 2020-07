FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 06. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: CPU Softwarehouse, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/20 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/20 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/20 15:45 USA: PMI Dienste 06/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 Online-Pressegespräch Unternehmensberatung zeb: "Nachhaltigkeitsstudie 2020 - Neue Chancen für Banken" 10:00 DEU: Online-PK zur Situation der Möbel- und Küchenindustrie in der Corona-Pandemie 14:00 Auftakt für das größte ländlich geförderte Breitbrandprojekt in Deutschland in der Altmark. Als Gäste erwartet werden u.a. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) BEL: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi