Die führungslose Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) braucht einen neuen CEO,BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) versprach für Ende Juni/Anfang Juli erste Ergebnisse der klinischen Studien in Deutschland, Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht angeblich kurz vor einem Vergleich und Qiagen (ISIN: NL0012169213) vor Ende der Angebotsfrist mit möglicher Preiserhöhung oder Gegengebot. Bei all diesen werten könnte diese Woche entscheidende Impulse liefern. Fangen wir mit BioNTech an: Letzte Woche gab es für eine Wirkstoffgruppe von den klinischen Studien in Amerika erste hoffnungsvolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...