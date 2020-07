ENCAVIS AG baut Beteiligung am Solarparkportfolio in Frankreich ausDGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung ENCAVIS AG baut Beteiligung am Solarparkportfolio in Frankreich aus06.07.2020 / 07:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsENCAVIS AG baut Beteiligung am Solarparkportfolio in Frankreich ausHamburg, 06. Juli 2020 - Die Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) hat im Rahmen der Strategie ">> Fast Forward 2025" ihr französisches Solarparkportfolio aufgestockt und ist nun 100%-ige Eigentümerin von 12 weiteren Solarparks in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 75 Megawatt (MW). Durch den Erwerb der restlichen Anteile (15%) befinden sich nun alle französischen Solarparks der Encavis zu 100% in ihrem Eigentum.Im ersten Halbjahr 2020 hatte Encavis bereits bei dem spanischen Solargroßprojekt La Cabrera (200 MW Gesamtkapazität), dem Solarpark Brandenburg/Havel (18,7 MW Gesamtkapazität) und dem Solarpark Bitterfeld (6 MW Gesamtkapazität) ihre Beteiligungen auf 100% aufgestockt."Mit dem Erwerb der Minderheitenanteile bei Solarparks setzen wir unsere Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 konsequent um. Wann immer sich für Encavis die Möglichkeit ergibt, fehlende Minderheitsanteile von Solarparks zu wirtschaftlich überzeugenden Konditionen zu erwerben, werden wir diese wahrnehmen", kommentiert Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, den Zukauf.Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS ESG, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, mit der Corporate ESG Performance "Prime" bewertet.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.encavis.com/Kontakt:Encavis AGJörg Peters Leiter/Head of Investor Relations & Public RelationsGroße Elbstraße 59 22767 HamburgFon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: joerg.peters@encavis.com https://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis06.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: https://www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1086545Ende der Mitteilung DGAP News-Service1086545 06.07.2020