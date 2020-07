Die Fittings der Marke "SANHA RefHP" (Serie 29000) umfassen Hochdruck-Lötfittings für Kupfer-Eisenrohre für den Einsatz in Rohrleitungen von Kühlsystemen. Diese Lötfittings werden aus dem Werkstoff Kupfer-Eisen (CuFe2P, CW107C) gefertigt. Sanha bietet diese Serie bereits seit mehreren Jahren aktiv für Hochdruck-Anlagen, die beispielsweise mit CO2 als Kältemedium betrieben werden, an. Der Einsatzbereich reicht bis zu 130 bar und Temperaturen von -196 bis 150 °C. In der Klima- und Kühltechnik, insbesondere bei gewerblichen oder industriellen Kühlsystemen, gewinnen umweltschonende ...

